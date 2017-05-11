⁠⁠⁠⁠⁠أول تعليق من طليقة تيم حسن على خبر زواجه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة السورية ديمة بياعة، طليقة تيم حسن، على خبر زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وقالت ديمة إنها تحب وفاء كيلاني كثيراً وسعيدة لكونها زوجة أب أولادها، مؤكدة على عدم علمها المسبق بالخبر غير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ولم يكن.

وتزوجت ديما من الممثل تيم حسن عام 2001م وأنجبت ورد وفهد في 2012، أعلنا الطلاق رسميًا، وأوضحت ” ديمة ” أن السبب هو خيانته لها مع صديقتها

الممثلة السورية نسرين طافش.

ثم تزوجت من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، عام 2014، الذي أكد أن وجد بها إنسانة صديقة ومثالية.