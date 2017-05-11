شحنة تمور سعودية لصالح الفقراء واللاجئين السوريين في الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ضمن الحملات الخيرية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية استعداداً لدخول شهر رمضان المبارك بالأردن، قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالأشراف على مشروع توزيع التمور بالأردن المقدمة هدية من مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية.

وقام الوزير المفوض بسفارة خادم الحرميين الشريفين لدى الأردن الاستاذ طارق بن محمد رشوان اليوم بزيارة مستودعات تخزين التمور في عمّان واطلع على آليات التخزين والتوزيع والتي تسير بكل يسر وتنظيم حيث سيتم توزيع التمورعلى أكثر أسر أردنية محتاجة ومخيمات الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق.

وتبلغ هذه الشحنة للعام الحالي 400 طن من التمور من أصل 800 طن تبرعا لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن.

واعرب القائمون على التوزيع عن شكرهم وامتنانهم للمملكة ملكاً وحكومة وشعباً، مؤكدين أن هذه الشحنة من التمور تضاف إلى السجل الكبير من المساعدات الانسانية التي تقدمها المملكة باستمرار لبرنامج الأغذية العالمي.