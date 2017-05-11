وزير الشؤون الإسلامية يرد على الشورى بعد وصفه بالخطباء: أبشروا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

رفض رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وصف وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ لأعضاء المجلس بالخطباء ذوي الأفكار المتباينة.

وحاول صالح آل الشيخ خلال حضوره جلسة مجلس الشورى أمس التوضيح لأعضاء المجلس رداً على سؤال حول خطب الجمعة التي استغلها الخطباء لتمرير أفكارهم المتطرفة والفتاوى الشاذة، أن الأفكار المتباينة من طبيعة بناء الإنسان، مستشهداً بوجود التباين في الأفكار بين أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، إلا أن رئيس مجلس الشورى قاطع الوزير بالقول: «التباين في الآراء في مجلس الشورى مطلوب، ولذلك تم اختيارهم، حتى يصلوا إلى فكر يناسب جميع الأطراف، لكن الخطباء والدعاة موظفون، ولا يقبل منهم التباين»، ليرد الوزير آل الشيخ قائلاً: «ابشروا».

وأوضح أنهم تمكنوا خلال الـ15 عاماً الماضية من تقييد مفاهيم وترتيب أولويات المواضيع للخطباء.