مؤسسة ناشط الخيرية تشارك بالملتقى السنوي «عرسان جدة» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

الأسرة هي الخلية التي يتشكل منها أفراد المجتمع وهي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات وتبدأ من خلاله تكوين مجتمع شامل متعدد الأسر حيث أن المجتمع الواحد بمثابة عائلة كبيرة تضم جميع أفراد الأسر الموجودة بالمجتمع الواحد، من هذا المنطلق و من منطلق الشراكة المجتمعية التي هي هدف من اهداف مؤسسة ناشط الخيريه شاركة مؤسسة ناشط الخيرية بالملتقى السنوي عرسان جده 1438، الذي يجمع 1400العريس و عروسه في مكان وليلة واحدة تحت رعاية سمو الملكي الامير خالد الفيصل ، الملتقى كان على مدى ثلاثة ايام ابتداءً من الاحد بتاريخ 13/8/1438الى يوم الثلاثاء 14/8/1438 في قاعة اماسي بجده تكاتفت فيه الجهود الخاصة، والخيريه، و الحكومية، لنجاح هذا الملتقى، و الجدير بالذكر مشاركة مؤسسة ناشط الخيريه بتغطية القسم النسائي و الرجالي بالتنظيم، و تنسيق ،و قد سبق وساهمت مؤسسة ناشط بالترتيب وتجهيز دبش العروس المقدم من جمعية مساعدة الشباب على الزواج، و شملت المشاركة تقديم الحفل من قبل قائد الفريق و ايضاً استقبال الشخصيات المهمة و العرايس و مرافقينهم وتوجيههم الى المقاعد و انتهت الفعالية بتكريم المؤسسة و اعضائه متمنين لهم المزيد من العطاء و التقدم و شكر قائد الفريق الاعضاء على جهودهم المتواصلة لمدة ثلاثة ايام في ظل ظروف الاختبارات وارتباط المؤسسة بفعاليات اخرى الا انهم كانوا كالجسد الواحد في انجاز العمل .