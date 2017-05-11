بلدية الدواسر تضبط 5شاحنات تحمل سماد دجاج غير معالج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال مدير إدارة الخدمات ببلدية وادي الدواسر فهد بن سعيد آل عثمان أنه تقدم أحد المواطنين ببلاغ لبدية المحافظة أوضح فية حيلة تستخدمها العمالة الوافدة بتعبئتهم كياس الأعلاف بسماد الدجاج وتهريبة ليلاً لوادي الدواسر .

وأوضح آلعثمان أن المراقبين تمكنوا من ضبط 5 شاحنات محملة بكميات كبيرة من ” سماد الدجاج ” غير المعالج والمعبء داخل أكياس أعلاف مغلقة بأحكام لتهريبها إلى وادي الدواسر .

وأوضح آل عثمان أن تم مصادرة كامل الحمولة والتخلص منها بالطريقة المخصصة لها وذلك حسب التعليمات .