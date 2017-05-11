عامل كافتيريا بالامارات يقفد عينه بسبب علبة بسكويت - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

حادث غريب وقع في الإمارات تسبب في فقد عامل كافيتريا عينه إثر خلاف مع أحد الزبائن بسبب علبة بسكويت.

وتعود التفاصيل إلى أحد الزبائن الذي طلب من العامل البسكويت غير أن العامل طالبه بالانتظار قليلاً حتى يفرغ من طلبات الزبائن ،غير أن الزبون لم يستجيب و أخذ البسكويت عنوة.

أدى ذلك لحدوث مشاجرة بين العامل و الزبون فضها باقي الزبائن غير أن الزبون عاد من جديد حاملاً عصا غليظة اعتدى بها على العامل ما أدى إلى فقده عينه.