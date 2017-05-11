عامل كافتيريا بالامارات يقفد عينه بسبب علبة بسكويت - صحيفة صدى الالكترونية

عامل كافتيريا بالامارات يقفد عينه بسبب علبة بسكويت
حادث غريب وقع في الإمارات تسبب في فقد عامل كافيتريا عينه إثر خلاف مع أحد الزبائن بسبب علبة بسكويت.
وتعود التفاصيل إلى أحد الزبائن الذي طلب من العامل البسكويت غير أن العامل طالبه بالانتظار قليلاً حتى يفرغ من طلبات الزبائن ،غير أن الزبون لم يستجيب و أخذ البسكويت عنوة.
أدى ذلك لحدوث مشاجرة بين العامل و الزبون فضها باقي الزبائن غير أن الزبون عاد من جديد حاملاً عصا غليظة اعتدى بها على العامل ما أدى إلى فقده عينه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25756 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15877 ] نشر منذ 6 دقائق
العين بالعين🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15877 ] نشر منذ 4 دقائق
الناس معد عندهاصبر
ولايحترم الي واقفين قدامه
على طول فقع عين الهندي
وليته على شي يسوى
كلها علشان بسكوت🤔