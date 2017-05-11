⁠⁠⁠⁠⁠كشف غموض وفاة مواطن اشتبه في انتحاره برفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية عقيد د.عويد مهدي، سبب وفاة مواطن في بداية العقد الثالث عثر عليه متوفيا مع وجود أثر حز في الرقبة برفحاء.

وقال الناطق الاعلامي أن سبب الوفاة يعود لصعوده إلى أعلى النافورة والتفاف قطعة قماشية (شال) حول عنقه وظهر أن المتوفي كان مرافقا لثلاثة مواطنين أحدهم في العقد الثالث من عمره والآخرين في بداية العقد الرابع من عمرهما وأنهم كانوا جلوسا في المسطحات الخضراء على الطريق الدولي قريبا من نافورة جمالية مكونة من ثلاث طبقات خرسانية على شكل دوائر

و أضاف أنه من خلال الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية اتضح أن المذكورين يشتبه أنهم بحالة غير طبيعية وقد تم إحالة ملف القضية إلى دائرة هيئة التحقيق والادعاء العام .