بالفيديو.. تمرين " جند الصحراء " يختتم فعالياته بالمنطقة الشمالية الغربية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت اليوم فعاليات تمرين ” جند الصحراء 2 ” والذي نفذته القوات البرية الملكية السعودية ممثلةً بقوة واجب وكتيبة من الجيش البريطاني ، وذلك بمركز التدريب التكتيكي بالمنطقة الشمالية الغربية ، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري .

ويهدف تمرين ” جند الصحراء 2 ” إلى تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة السعودية البريطانية ، ضمن خطط وبرامج القوات البرية الملكية السعودية التدريبية المشتركة مع الدول الصديقة ، لتعزيز آفاق تبادل وتطوير المهارات لكافة منسوبيها ، ورفع الجاهزية القتالية والاطلاع على المهارات التي يمتلكها الجانبين المشاركين في التمرين وفق النظم القتالية ، والاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمليات المشتركة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم .

وأكد قائد المنطقة الشمالية الغربية المشرف العام على التمرين أن تمرين “جند الصحراء 2 ” استمر لمدة اسبوعين كانت حافلة بالفعاليات خلال التنفيذ ، وكانت بمستوى الإعداد والتخطيط ، مشيراً إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الايجابيات التي شهدها التمرين في المراحل القادمة .

وأضاف اللواء الشهري أن التمرين شهد تفاعل ايجابي لتبادل الخبرات واندماج بين الأفراد والضباط المشاركين بفضل جهود الجميع من الجانبين في فترة قصيرة جداً ، مقدماً شكره للأصدقاء في الجانب البريطاني على تواجدهم وعلى الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح هذا التمرين المشترك .

من جانبه أعرب قائد الكتيبه البريطانيه المشاركة المقدم ريتشارد سمث عن سعاته بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية في هذا التمرين وتبادل الخبرات معهم ، مقدماً شكره للجميع على ما وجده من حفاوة وترحيب خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية .