الشرطة تبحث عن قاضي إزدراء المحكمة بالهند - صحيفة صدى الالكترونية

كالكتا(صدى):

في الغالب القضاء هو الآمر الناهي في موضوعات الأحكام القضائية وهو من يصدر الأحكام لكن هذة المرة فالمدان هو القاضي حيث صدر حكم بأعتقاله بعد صدور حكم بالحبس ضده إلا أنه رفض الأمتثال أمام القاضي .

تبحث الشرطة الهندية اليوم الخميس عن القاضي ” سي.إس. كارنان ” وهو قاضي في محكمة كالكتا العليا والذي صدر حكم بحقة من قبل سبعة من أعضاء المحكمة العليا، بالسجن لمدة ستة أشهر واجبة التنفيذ لإزدرائه المحكمة.

وجاء ذلك الحكم على خلفية خلاف كبير بين كارنان وأعضاء المحكمة العليا استمر لشهور، واتهم ” كارنان ” أعضاء المحكمة بالفساد، وطلبت المحكمة عرض القاضي على الأطباء للتأكد من سلامة قواه العقلية إلا أنه رفض بشدة .