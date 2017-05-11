باحث في الطقس: حالة نادرة تمر بها البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

علق الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عبد العزيز الحصيني، على حالة الغير مستقرة للطقس، والمسحوبة بسقوط أمطار، قائلاً: ” هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة من ناحية توقيتها ومن حيث تزامن السيول على أجزاء من الغربية والجنوبية الغربية والوسطى ” .

وأضاف: أن الأمطار من الممكن أن تكون متفاوته من مكان للآخر، ومن المتوقع تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض وحائل والقصيم والشرقية.