بالصور.. نصائح مفتي المملكة للمقبلين علي الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شارك سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في ملتقى عرسان جدة ١٤٣٨، والذي نظمته الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، ضمن فعاليات مهرجان فرح جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال مفتي عام المملكة في كلمته للشباب المقبلين علي الزواج، إن من الإلتزام بالواجب تجاه الآخر أحد أسباب سعادة الزوجين، مشير إلي أن الزواج نعمة عظيمة من الله للعبد، كما أنه عبادة لله وقربة يتقرب بها العبد إلى الله، فهو أفضل من نوافل العبادة لأنه يعين على تحصين الفرج وغض البصر وسلامة العبد من الوقوع فيما حرَّم الله عليه.