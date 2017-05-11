الطبيب المعالج لمريضة السمنة المصرية يكشف تفاصيل مرض تعاني منه - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أكد الطبيب المعالج لحالة إيمان أحمد عبدالعاطي، مريضة السمنة المصرية، أن حالتها النفسيه بدأت تتحسن بعد نتائج العلاج المذهلة التي ظهرت على خلال فترة علاجها الأيام الماضية.

وأضاف الدكتور يس الشحات، المدير التنفيذي الطبي في مستشفى ” برجيل ” الإماراتي الذي تتلقى فيه المصرية إيمان العلاج، أنها تحدثت مع الفريق الطبي عن المناطق التي تشعر بها بالألم، وبدأت في تحريك ذراعيها وأطرافها، وتمكنت من الجلوس على السرير بشكل طبيعي.

وأوضح: أن إيمان كانت تعاني من اكتئاب شديد جدا، نتيجة لما تسوء منه حالتها الصحية يوما بعد يوم، وكانت تعاني من جلطة دماغية، وهذا ما جعل حالتها النفسية تسوء يوما بعد يوم، لكن بعد بدء مرحلة العلاج تحسنت حالتها الصحية.

وكشف ” الشحات ” ، عن إصابة إيمان بقرحة الفراش، ولذلك ستحتاج لعلاج مكثف، إضافة إلى أنها تعاني من التهابات شديدة فى المجاري البولية يتم علاجها الآن، مشيرا أنه تم اكتشاف مرض أخر لكن لم يتم الإعلان عنه فى الوقت الحالي، مؤكدا أنها تعاني من ارتجاع في الصمام الأورطي للقلب، والأطباء تحفظوا على علاجها منه فى الوقت الحالي.

وقال إن إيمان تعاني من خلل جيني نادر منذ الطفولة فهي منذ سن 12 عاما كانت حركتها ضعيفة جدا مما ساهم في زيادة وزنها بصورة غير طبيعية، لافتا إلى أن هذا المرض من السمنة المفرطة بسبب الجينات الوراثية نادر الحدوث في العالم.

وتابع المدير التنفيذي الطبي في مستشفى ” برجيل ” ، أن هناك فريق طبي كبير مكون من 20 طبيبا في تخصصات متعدده يباشرون حالة إيمان، ومبشرين بعلاجها بعد التحسن الذي ظهر عليها.