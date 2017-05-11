الجيش المصري يداهم وكراً للإرهابيين ويقتل 4 تكفيرين بوسط سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني المصري بالتعاون مع القوات الجوية، من تدمير أحد الأوكار الإرهابية بوسط سيناء، وأسفرت عن مقتل 4 تكفيرين شديدي الخطورة، وتدمير عربة ربع نقل، ودراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، فضلًا عن ضبط عربة ربع نقل محملة بطن من المواد المخدرة المعدة للتوزيع، وحرق وتدمير 32 مزرعة لنبات البانجو المخدر، ومخزنيين للمواد المخدرة المعدة للتوزيع.

كما تمكنت عناصر التأمين، غرب نفق الشهيد أحمد حمدى، من ضبط سيارتين محملتين بمواد خطرة يحتمل استخدامها فى تصنيع العبوات الناسفة.