بالفيديو.. دومينيك تخضع لعملية تجميل على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

“ لبنان ” الحلقة التي تختم مشوار برنامج تلفزيون الواقع “ دومينيك حول العالم ” في الموسم الثاني، وتقوم حوراني بجولة مثيرة للغاية داخل قريتها تسترجع فيها ذكريات الطفولة وتبحث عن حب أيام زمان، في لقاءات شيقة يتحدث فيها المسنين عن مغامراتهم العاطفية وحب وزواج أيام زمان.

كما تناقش حوراني خلال الحلقة عدد من الأمور الهامة منها كيف تغير الزمن؟، وسر زواج جميع أهل هذه القرية من دون حب؟، وكيف كانت المادة تحدد مصير العائلات في القرى خاصة الفلاحين.

وفي هذه الحلقة أيضاً تتحدث حوراني عن “ عمليات التجميل التي خضعت لها ”، وتعطي رأيها فيها بصراحة وتخضع لتجميل مباشر على الهواء.