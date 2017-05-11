" المسحل " عضو لجنة الانضباط بالفيفا بقرار الكونغرس - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصويته اليوم الخميس، لتشكيل لجنة الانضباط في الفيفا إلى لجان قضائية أخرى مثل الاستئناف والامتثال والمراجعة.

وضمت لجنة الانضباط السعودي ياسر المسحل الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي ورئيس رابطة دوري المحترفين السعودي وعضو لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وصوتت الاتحادات الوطنية بنسبة 98 %بنعم لتشكيل لجنة الانضباط، إلى ذلك ، دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو في افتتاح كونغرس الاتحاد في المنامة الخميس، عن أدائه على رأس الهيئة الكروية التي عصفت بها فضائح الفساد، رافضا أي حديث عن ديكتاتوريته وسعيه الى تثبيت نفوذه.

جاء ذلك خلال تصويت التاحد الدولي لكرة القدم، عبر جمعيته العمومية في العاصمة البحرينية المنامة، صباح اليوم.