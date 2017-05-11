أمير عسير يطلع على مركز فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالخدمات الطبية للمواطن وحرصها على راحته وتوفير سبل الحياة الكريمة .

جاء ذلك خلال إطلاع سموه صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدا لعزيز ومعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ووكلاء الإمارة ومدراء الإدارات الحكومية وقدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الهبدان عرضا مفصلا عن مشروع مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب بمنطقة عسير مقدما شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته وحرصه على تنفيذ هذا المشروع المتخصص والذي سيخدم أهالي منطقة عسير بشكل خاص والمناطق الجنوبية بشكل عام في طب وجراحة القلب.

وأضاف الهبدان أن تكلفة المشروع تبلغ 190 مليون ريال بسعة 75 سرير ومدة تنفيذ تبلغ 6 أشهر , مبينا أن هذا المشروع سيكون داعم لنظائره من المراكز القلبية في مستشفيات المنطقة ,ويعتبر هذا المشروع كأسرع مشروع طبي ينفذ على مستوى المملكة, واشار إلى أن المركز يحتوي على وحدة لعناية القلب للكبار والصغار,وحدة القسطرة,قسم العمليات المركزة, وحدة العزل, قسم التصوير الطبي, المختبر, التعقيم والعيادات الخارجية ,والإدارة الطبية, وقسم الإدارة المالية والإدارية.

وفي نهاية الاجتماع شهد سموه توقيع عقد بين الشركة المنفذة والشؤون الصحية, والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.