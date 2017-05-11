الشئون الصحية تكرم فيصل الجهني بمديرية الطائف لتميز إدارته - صحيفة صدى الالكترونية

فهد القثامي(صدى):

كرم اليوم نائب مساعد مدير الشئون الصحية للشئون المالية والأدارية الأستاذ عبدالله العلياني، إدارة الاتصالات الإدارية وبعض من الإدارات والاقسام الأخرى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الطائف في تميزها وإبداعها في تطبيق (معايير الأيزو ) لعام ١٤٣٧هـ وتعتبر الاتصالات الإدارية بالمديرية من الأقسام المتميزة والحريصة على تطبيق الأيزو وذلك بمجهودات موظفيها وعلى رأسهم مدير إدارتها الاستاذ: فيصل سالم الجهني الذي له أدوار وإسهامات كبيرة لتطبيق المعايير و لنجاحها داخل إدارته.