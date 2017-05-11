عشرينية تنهي معاناة والدها السوري بفص من كبدها بمستشفى خاص بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أنهى فريق طبي بمستشفى خاصة بجدة، معاناة مريض سوري منذ 10 سنوات بسبب فشل وظائف الكبد، وذلك بعد نجاح جراحة نقل فص كبد من ابنته العشرينية.

وأجرى الفريق الطبي التابع لوحدة جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمستشفى، سلسلة من الفحوصات والأشعات اللازمة للجراحة التى استغرقت 10 ساعة، تم خلالها استئصال الكبد المصاب بالكامل للمريض «49 عاما»، وزراعة الفص الأيمن من كبد ابنته «21 عاما»، بحسب عكاظ.

وكان المريض قد أصيب بفشل في وظائف الكبد واستسقاء بالبطن مع نوبات التهاب بريتوني متكررة، ما دفع ابنته للتبرع له بجزء من كبدها لإنقاذه، وقد غادرا المستشفى بصحة جيدة.