الصدر: يجب طرد ميليشيات الحشد " الوقحة " - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، إن عمليات الخطف الحالية هي القليل مما سيحدث بعد مرحلة ” داعش ” ، داعيًا إلى طرد ميليشيات الحشد الشعبي التي وصفها بـ ” الوقحة ” .

وأصدر الصدر، بيانا قال فيه: إن عمليات الخطف التي تحدث الآن ما هي إلا النزر القليل مما سيحدث في المستقبل، أعني ما بعد بسط الحكومة سيطرتها على المناطق المغتصبة.

و إن تمكنت الميليشيات الوقحة عسكرياً وأمنياً ومن ثم سياسياً فهذا يعني أنها تسلط السلاح على رقاب الشعب بلا رادع.

كما دعا الصدر، إلى حماية الجهات الإعلامية والنشطاء من أي إرهاب يتعرضون له خلال عملهم، أو التشهير بهم خلال نشر مقاطع فيديوهات كما نشر سابقا.