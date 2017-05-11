 مقتل شخصان في تحطم طائرة تابعة للشرطة السلوفاكية - صحيفة صدى الالكترونية

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مقتل شخصان في تحطم طائرة تابعة للشرطة السلوفاكية

مقتل شخصان في تحطم طائرة تابعة للشرطة السلوفاكية
براتيسلافا(صدى):

ذكرت وسائل إعلام محلية في سلوفاكيا أنه قتل رجلان من الإنقاذ الجوي إثر تحطم طائرة تابعة للشرطة السلوفاكية في مدينة بريسوف شرق سلوفاكيا .

بينما قالت قناة ” تي إيه 3 ” الإخبارية، أن أحد الشخصين قد قتل وتوفي الآخر في مستشفى نقل إليها.

وأوضح ” روبرت كاليناك ” وزير الداخلية السلوفاكي ، الذي عاين وتابع مكان الحادث بنفسه إن الحادث جاء نتيجة عملية أنقاذ جوي كان ينفذها أربعة أشخاص من طاقم الأنقاذ الجوي .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25702 ] نشر منذ 27 دقيقة

الدوام لله ,,

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