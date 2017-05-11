مقتل شخصان في تحطم طائرة تابعة للشرطة السلوفاكية - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل شخصان في تحطم طائرة تابعة للشرطة السلوفاكية
ذكرت وسائل إعلام محلية في سلوفاكيا أنه قتل رجلان من الإنقاذ الجوي إثر تحطم طائرة تابعة للشرطة السلوفاكية في مدينة بريسوف شرق سلوفاكيا .
بينما قالت قناة ” تي إيه 3 ” الإخبارية، أن أحد الشخصين قد قتل وتوفي الآخر في مستشفى نقل إليها.
وأوضح ” روبرت كاليناك ” وزير الداخلية السلوفاكي ، الذي عاين وتابع مكان الحادث بنفسه إن الحادث جاء نتيجة عملية أنقاذ جوي كان ينفذها أربعة أشخاص من طاقم الأنقاذ الجوي .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25702 ] نشر منذ 27 دقيقة
الدوام لله ,,