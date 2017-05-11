ياسر الشريف يدعو المستثمرين لأهم قطاع سياحي في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف ياسر الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة ” جبل عمر ” ، عن أهمية الدور الكبير والعائد الاقتصادي من قطاع الحج والعمرة.

وأكد الشريف، خلال كلمته في ملتقى ” الشباب والفرص في رؤية 2030 ” ، أن هذا القطاع أهم من مداخيل النفط على المدى البعيد، وينافس الاقتصاديات النفطية.

وحول ما أثير الجدل في موضوع تعرض النفط لتذبذبات، قال: أنه من الممكن أن ظهور بديل للنفط، لكن الحج والعمرة لا بديل لهم، لأنهم صناعة تقوم على سواعد الإنسان، أما البترول فهو سلعه عادية.

وأشار إلى أن برامج الحج والعمرة قطاع مليء بالاستثمارات الكبيرة، من بداية دخول الزائر البلد وحتى نهاية رحلته، مشيرا إلى أنه يوجد 352 ألف غرفة فندقية فى مكة المكرمة، والمدينة المنورة 57 ألف غرفة، وهذا ما يجعلنا نحتاج للمزيد لاستعياب الأعداد الكبير من المعتمرين المقدرة بنحو 30 مليون معتمر في 2030.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة ” جبل عمر ” ، إلى ضخ المزيد من التمويلو الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر الكثير من فرص العمل لأبناء السعودية.