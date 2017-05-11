بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن " فتاة الإيدز " بالإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن ” فتاة الإيدز ” بالإسكندرية
كشف متصل ببرنامج ” صح النوم ” علي قناة ” ltc “ ، تقديم الإعلامي محمد الغيطي ، عن تفاصيل جديدة عن الفتاة الإسكندرانية المعروفة إعلامياً بـ ” فتاة الإيدز ” , مشيراً أنها كانت تنام بجوار قسم المعمورة وأنها تعرضت للإغتصاب من قبل العديد من الرجال عنوة رغم تحذيرها لهم بحقيقة مرضها .
وقال المتصل ، أن صديقه موظف بالحكومة وقام بمعاشرة هذه الفتاه وأصيب بالمرض , لافتاً أنه إختفي عقب معرفته بهذا المرض وأنهم يبحثون عنه , مطالباً الجميع بمساعدته ومساعدة أهله كي يجدوه .
وكان قد نشر الطبيب المصري حاتم البنا – الطبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية – تدوينه له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي يٌحذر بها من احتمالية انتشار مرض نقص المناعة المكتسب “ الإيدز ” داخل الإسكندرية ، وذلك عن طريق فتاة كشفت عنده وعرف قصتها بالمصادفة .
وقال “ البنا ” في تدوينة حصلت على أكثر من 14 ألف إعجاب و 10 آلاف مشاركة: “ جاتلى من كام يوم واحدة ست شيك فى أواخر الأربعينات ومعاها بنت حاجة وعشرين سنة ، من ملابس البنت وشكلها واضح إنها عايشة فى الشارع … المهم الست دى كانت ماشية وشافتها صعبت عليها جابتها تكشف عليها ”.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25702 ] نشر منذ 36 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا باالله العظسم ,,
ابو ليال[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 31 دقيقة
نسال الله السلامة والعافية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25702 ] نشر منذ 29 دقيقة
تعديل : لاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ونسال الله السلامة والعافية ..