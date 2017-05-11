انهيار صخري يكشف عن تجمع متسللين بفيفا في منطقة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

باشرت فرقة من إدارة الدفاع المدني بمحافظة فيفا إنهيار صخري بالقرب من استراحة الخطم بفيفاء ،نتج عن الانهيار وفاة أحد المجهولين المتسللين وإصابة العديد منهم بإصابات بالغة .

حيث أنهم اتخذوا من تلك المناطق الجبلية الوعرة مأوئ لهم .

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى فيفا العام لتلقى العلاج وإحالة ملف الحادثه لجهة الاختصاص في مثل هذه الحالات.