 انهيار صخري يكشف عن تجمع متسللين بفيفا في منطقة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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انهيار صخري يكشف عن تجمع متسللين بفيفا في منطقة جازان

انهيار صخري يكشف عن تجمع متسللين بفيفا في منطقة جازان
شائع عداوي(صدى):

باشرت فرقة من إدارة الدفاع المدني بمحافظة فيفا إنهيار صخري بالقرب من استراحة الخطم بفيفاء ،نتج عن الانهيار وفاة أحد المجهولين المتسللين وإصابة العديد منهم بإصابات بالغة .

حيث أنهم اتخذوا من تلك المناطق الجبلية الوعرة مأوئ لهم .

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى فيفا العام لتلقى العلاج وإحالة ملف الحادثه لجهة الاختصاص في مثل هذه الحالات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25702 ] نشر منذ 31 دقيقة

( رب ضارة نافعه )

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 26 دقيقة

بعيدا عن موضوع الخبر
لفت انتباهي تدمير هذه البيئة الجميلة من خلال رمي النفايات الواضحة في الصور

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