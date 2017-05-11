انهيار صخري يكشف عن تجمع متسللين بفيفا في منطقة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

انهيار صخري يكشف عن تجمع متسللين بفيفا في منطقة جازان
باشرت فرقة من إدارة الدفاع المدني بمحافظة فيفا إنهيار صخري بالقرب من استراحة الخطم بفيفاء ،نتج عن الانهيار وفاة أحد المجهولين المتسللين وإصابة العديد منهم بإصابات بالغة .
حيث أنهم اتخذوا من تلك المناطق الجبلية الوعرة مأوئ لهم .
فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى فيفا العام لتلقى العلاج وإحالة ملف الحادثه لجهة الاختصاص في مثل هذه الحالات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25702 ] نشر منذ 31 دقيقة
( رب ضارة نافعه )
ابو الليل[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 26 دقيقة
بعيدا عن موضوع الخبر
لفت انتباهي تدمير هذه البيئة الجميلة من خلال رمي النفايات الواضحة في الصور