الجيش اليمني يحرر مناطق في ريف تعز ويقتل 3 متمردين ويدمير طقمين عسكريين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

سيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على ميليشيات الانقلاب بمناطق ريف محافظة تعز .

قال مصدرعسكري أن الجيش اليمني أفشل محاولة تقدم لميليشيا الأنقلابين بعد عمليات تسلل أنتهت بهروبهم مما أسفر عن مقتل ثلاثة متمردين وأصابة أخرين بجروح وأسر أخر وتدمير طقمين عسكريين.

وأضاف أنه حدث ذلك بعد معارك عنيفة دارت بين المتمردين على مدرسة الخلل وتبة الرضعة وموقعي الهوبين والشقف وذلك في المناطق المجاورة لدمنة خدير التابعة لمدرية المسراخ وهى وسط تعز وفقاً26سبتمبر التابع للقوات المسلحة .