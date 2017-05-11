شركة سيمينس الألمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية «SIEMENS»، عن وظائف هندسيّة وإداريّة شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم، للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المملكة بمنطقة الرياض، مشيرة إلى التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءا من 8 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة بمسمى:

1_ مهندس سلامة: الدرجة الجامعية، أو شهادة الدبلوم في الهندسة، أو أي تخصص هندسة ذات الصلة.

2_ مدير فني «مشروع مترو الرياض»: الدرجة الجامعية في الهندسة.

3_ مشرف موقع ومستودع «مشروع مترو الرياض»: درجة البكالوريوس في «الهندسة المدنية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية».

4_ رئيس الموجات فوق الصوتية: الدرجة الجامعية في «الهندسة / إدارة الأعمال».

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل وشروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.siemens–info.com/jobs?location=Saudi+Arabia&woe=12&page=1