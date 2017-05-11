عروس تطالب المدعويين الخضوع لعمليات تجميل قبل الحضور لزفافها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طلبت العروس الأمريكية اشلي التي تستعد لحفل زفافها، من المدعويين الخضوع لحمية غذائية “ ريجيم “، والاعتناء بمظهرهم كثيرًا حتى إن استدعى الأمر جراحة تجميل أو حقن البوتوكس.

وتقول أشلي (30 عامًا)، إنها تحتاج أن يهتم الجميع، أريد أن تبذل ضيفاتي مجهودًا كي يكن جميلات، وأن يرتدين فستان أحلامهن وأن يشعرن بالثقة التامة، لذلك فالنحافة ووضع بعض خصلات الشعر الإضافية هو أقل ما يمكن فعله”.

وتضغط العروس المتطلبة على إحدى وصيفات الشرف اللواتي سيرافقنها لتفقد الوزن بسرعة، خصوصًا أنها وضعت طفلًا من وقت قريب، كما طلبت من صديقة أخرى إجراء عملية تجميل لشحمتي أذنيها لتكون أكثر جمالًا عند تزيينهما بالمجوهرات يوم الحفل ”.

ومنعت “ اشلي ” أيضًا ارتداء مايوهات بأشرطة كثيرة يوم احتفالها بيوم وداع العزوبية، لتفادي علامات الشمس على الأجساد.

والأغرب أن ضيوفها راضون تمامًا وسيمتثلون لطلبها، فصديقتها شينا ماليك عازمة على فقدان 7 كيلوغرامات قبل يوم العرس المبرمج هذا الصيف ، وبررت شينا هذا الطلب الغريب بالقول: تتم مشاركة الصور كثيرًا، لذا يجب أن يكون كل شيء في أعلى مستوى.