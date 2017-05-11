185 حالة تزوير للشهادات الهندسية خلال 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة المهندسين السعوديين إنخفاض نسبة المزورين في الشهادات الهندسية وذلك من خلال آلية عمل تطبق على جميع المؤهلات الهندسية .

كشفت التقرير السنوي للهيئة عن إنخفاض نسبة المزوريين حيث بلغ 185حالة تزوير خلال 2016 تم إحالتهم لوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وجاء ذلك في اطار التعاون بين الجامعات داخل المملكة وإدارة التعليم العالى للسعوديين للخريجين خارجها للتعرف على كونه مزور أم لا .

وأضاف التقرير أن يوجد لدي إدارة التعليم المهني 12240ملف تم الانتهاء من التحقق من 5002 ملف من مجموع الشهادات كما يتم التأكد من شهادات خريجي الجامعات الأمريكية لجميع الجنسيات.