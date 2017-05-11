بالفيديو.. العمل تطالب بتزوديها بمعلومات عن المرأة «حارقة قلب الطفلة» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، نداء للمواطنين عبر «تويتر» يطالبهم بتزويد الوزارة بمعلومات عن المرأة المعروفة بـ«حارقة قلب الطفلة».

وكتب «أبا الخيل»، في تغريدة عبر «تويتر»، مساء أمس، «من تتوافر لديه معلومات عن #امرأة تحرق قلب_طفلة يرجى تزويد الوزارة بها».

وكان نشطاء مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو، تظهر فيه طفلة تبكي أمها بحرقة.

ويظهر بالمقطع المتداول إمرأة توثق بهاتفها كلمات قاسية ومؤلمة تصدر عنها إلى طفلة عن مرض أمها، وأنها ستموت وتصبح الفتاة يتيمة فتبكي الطفلة الصغيرة بشدة وحرقة.