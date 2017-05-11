بالفيديو.. بقرة تنتقم من أناكوندا ضخمة لقتلها صغيرها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت بقرة على الأنتقام من أناكوندا ضخمة بضربها بحوافرها وقرونها ومحاولة قتلها لقتلها صغيرها .

حيث وثق أحد عمال مزرعة في شمالي غرب باراجوي على الحدود مع البرازيل، تظهر فيه حيه أناكوندا طولها خمسة أمتار، حيث تم صيدها وربط رأسها وذيلها بحبال يشدها عمال المزرعة؛ وذلك عقب قيامها بقتل صغير البقرة بالضغط عليه حتى مات.

وكانت الحية الجائعة تُحاول ابتلاع الصغير؛ ولكن صيدها حال دون ذلك؛ فيما وقفت البقرة الأم تنظر إلى جسد صغيرها الميت، كأنما تحاول بث الحياة فيه لينهض من جديد، وعند مشاهدتها الحية القاتلة، أسرعت لتضربها بحوافرها وقرونها محاولة قتلها انتقامًا للصغير؛ فيما كانت الحية تنتفض محاولة عض البقرة.

وتعرض عمال المزرعة للانتقاد والاتهام بالإساءة إلى الحيوانات؛ بسبب تعاملهم مع الحية، وضحكهم على البقرة، ورَدّ أحد العمال قائلًا: إنهم كانوا يحاولون إبعاد الحية، وضحكهم حدث بسبب الأصوات والحركات غير المتوقعة التي كانت تقوم بها البقرة .