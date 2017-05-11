بالفيديو.. شٌرطية تٌفاجئ ابنتها بعرض خيالة أمام قبر والدها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قررت شرطية في مقاطعة ماريون بمركز شرطة إنديانا بوليس الأميركية ، مفاجئة ابنتها سيرا برادواي ، اثناء ذهابها لقبر والدها الشرطي الذي قٌتل خلال مهمة أمنية ، والتقاط صور تذكارية مع قبره قبل توجهها لمدرستها الثانوية لحضور حفل تخرجها.

حيث طلبت والدة سيرا من زملائها رجال الامن في المدينة الحضور لقبر زوجها لاستقبال ابنتها.

وتفاعلت إدارة الشرطة مع طلب الأم وبالفعل أرسلت عددا كبيرا من أفراد الشرطة لموقع القبر ووقفوا صفين لاستقبال سيرا التي لم تعلم بما ينتظرها خلال الزيارة.

وشارك اثنان من عناصر شرطة الخيالة بالمدينة في استقبال الفتاة فيما قالت شرطة إنديانابوليس على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ” نعلم أن والدك يبتسم من السماء كوني على يقين بأن عائلة الشرطة موجودة هنا من أجلك “.

وبدلاً من التقاط سيرا الصور التذكارية عند القبر لوحدها اصطف كل أفراد الشرطة مع والدتها لالتقاط الصورة.

يذكر أن والد سيرا قتل خلال احتجاز أحد المسلحين سيدة وطفلتها في المدينة وأدى تدخل رود لي برادواي السريع إلى مقتله ونجاة الرهائن.