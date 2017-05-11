بالفيديو.. شٌرطية تٌفاجئ ابنتها بعرض خيالة أمام قبر والدها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شٌرطية تٌفاجئ ابنتها بعرض خيالة أمام قبر والدها
قررت شرطية في مقاطعة ماريون بمركز شرطة إنديانا بوليس الأميركية ، مفاجئة ابنتها سيرا برادواي ، اثناء ذهابها لقبر والدها الشرطي الذي قٌتل خلال مهمة أمنية ، والتقاط صور تذكارية مع قبره قبل توجهها لمدرستها الثانوية لحضور حفل تخرجها.
حيث طلبت والدة سيرا من زملائها رجال الامن في المدينة الحضور لقبر زوجها لاستقبال ابنتها.
وتفاعلت إدارة الشرطة مع طلب الأم وبالفعل أرسلت عددا كبيرا من أفراد الشرطة لموقع القبر ووقفوا صفين لاستقبال سيرا التي لم تعلم بما ينتظرها خلال الزيارة.
وشارك اثنان من عناصر شرطة الخيالة بالمدينة في استقبال الفتاة فيما قالت شرطة إنديانابوليس على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ” نعلم أن والدك يبتسم من السماء كوني على يقين بأن عائلة الشرطة موجودة هنا من أجلك “.
وبدلاً من التقاط سيرا الصور التذكارية عند القبر لوحدها اصطف كل أفراد الشرطة مع والدتها لالتقاط الصورة.
يذكر أن والد سيرا قتل خلال احتجاز أحد المسلحين سيدة وطفلتها في المدينة وأدى تدخل رود لي برادواي السريع إلى مقتله ونجاة الرهائن.
Sierra Bradway and her Blue Line Family Prom Photo Op
Another short video that details the IMPD Blue Line Family and others coming out in support of our Fallen Brother, Officer Rod Bradway, and his daughter, Sierra, before she headed off to the Decatur Central High School PromThank you to Marion County Sheriff's Office (IN), Butler University Police Department, Clermont Police Department – Indiana, Crown Hill Funeral Home & Cemetery#NeverForget #WeAreAllFamily #IMPD
Posted by IMPD News on Saturday, 6 May 2017
عهدى الفيصل ،[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 22 دقيقة
ويقولون ان الامريكان لايقدرون الحياة الاجتماعيه ، وعندهم تفكك اسرى ومادرى وشو ، لكن اللى اشوفه واسمع عنه ان العلاقات الانسانيه تعنى لهم الكثير ! الله يهديهم هم حليلين لويتعوذون من الشيطان ويسلموا . .