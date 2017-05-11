مقتل 4 متمردين في اشتباكات بين قوات الجيش اليمني والانقلابيين بنهم - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل 4 متمردين في اشتباكات بين قوات الجيش اليمني والانقلابيين بنهم
تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، والميليشيا الانقلابية في منطقة نهم شرق محافظة صنعاء .
وأفاد مصدر عسكري يمني في بيان بثه اليوم موقع 26 سبتمبر التابع للجيش اليمني أن المواجهات تركزت في وادي حريب بمديرية نهم ، وأسفرت عن مصرع أربعة عناصر مسلحة من المتمردين وجرح آخرين.
من جهة أخرى شهدت منطقة نهران الواقعة بين محافظة الجوف ومديرية أرحب شمالي صنعاء اشتباكات بين عناصر من الميليشيا التي فرت من المعارك في الجوف وأخرى تتمركز في نقطة تفتيش بنهران .
وأكد المصدر مقتل ثلاثة من المتمردين في تلك الاشتباكات التي نشبت إثر قيام عناصر المليشيات الانقلابية في أحد نقاط التفتيش بمنع العناصر الفارة من العبور عقب خلافات مع المليشيات هناك.
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