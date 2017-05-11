فك طلاسم وعقد سحرية بمطار الملك عبد العزيز بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذت وحدة مكافحة السحر والشعوذة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فك طلاسم وعقد ورموز سحرية، كانت قد أحيلت إليها من إدارة مطار الملك عبد العزيز، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، وعددا من مراكز الشرط في جدة.

وتوقعت مصادر أن تكون الطلاسم والعقد السحرية موجهة ضد أشخاص بغرض الإيذاء والاعتداء عليهم، في حين تولت جهات التحقيق كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال ما يلزم في هذه الحالات، إذ يتولى مركزا الصديق والبغدادية عمليات فك الطلاسم بواسطة خبراء، مؤكدة على تعاون سيتم مع عدد من الغواصين المحترفين لاستخراج طلاسم وعقد سحرية، لتتولى الهيئة عملية فكها بواسطة قراءة آيات القرآن وطرق أخرى، بحسب عكاظ.