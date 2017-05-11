بلدي الطائف يطالب الأمانة بسرعة تنفيذ 5 مطالب ضرورية قبل رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أوصى المجلس البلدي في الطائف، خلال جلسه عقدت أمس، لاستعراض خطط الأمانة لشهر رمضان والعيد وإجازة الصيف، أمانة المحافظة بـ5 مطالب هامة، مشددا على ضرورة سرعة تنفيذها وعدم التهاون فيها.

وتمت خلال الاجتماع المطالب الخمسة المتمثلة في تأهيل الحدائق العامة وتجهيزها لاستقبال المصطافين والزوار، وتكثيف جهود أعمال النظافة والرش، وإعادة تأهيل الأشجار على الطرق العامة والحدائق والمواقع السياحية، وتسهيل حركة السير في مشروع كوبري ونفق الدلال خلال المواسم، وتنسيق الفعاليات والمهرجانات مع الجهات ذات الاختصاص لجذب المصطافين.