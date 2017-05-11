وزير الإعلام السيراليوني يوضح سر ارتدائه الزي السعودي خلال زيارته للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

عبر وزير الإعلام السيراليوني «محمد بانجورا» عن ارتياحه عند ارتدائه للزي السعودي، مؤكدا على فخره الكبير بهذا الزي الذي يربط السيراليونيين المسلمين بينه وبين الدين الإسلامي.

وأكد بانجورا الذي رافق رئيس سيراليون آرنست باي كروما خلال زيارته للمملكة أمس الأول، بارتداء الشماغ الأحمر، أثناء استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهم في قصر السلام بجدة، أنه يريد الإقتراب أكثر إلى الثقافة السعودية، لافتا إلى شعوره بالحرية في الحركة عند ارتدائه الزي السعودي.

في سياق متصل، أكد الرئيس السيراليوني آرنست باي كروما أن بلاده لا تدعم الأنظمة التي تدعي الشرعية بفوهات البنادق في اليمن، مشددا على أن علاقات سيراليون مع المملكة في تقدم مستمر، وتشهد تطورات إيجابية، لافتا إلى أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال قمتهما بجدة، حرص بلاده على مكافحة الإرهاب، وتعزيز السلم العالمي، بحسب عكاظ.