بالفيديو والصور .. تسرب السيول لعدد من منازل مركز شواص بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أغلقت ؤالتى شهدتها بعض قرى مركز شواص بمنطقة عسير أمس، الطريق، فيما تسربت مياه السيول لعدد من المنازل.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، ومرتفعات مكة المكرمة».

وقالت الهيئة في تقريرها إن السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية».





