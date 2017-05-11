تطور جديد من قضية صلح «القصبي» والداعية «بن فروة» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تمسك الفنان «ناصر القصبي» بحقه في قضية التشهير والسب، رافضا عرضا للصلح بشأن قضيته المرفوعة ضد الداعية «سعيد بن فروة»، مطالبا بإيقاع العقوبة اللازمة عليه.

وكشفت مصادر عن رفض القصبي عرض الصلح في المحكمة الجزائية التابعة لأحد رفيدة بناءا على طلب محكمة الاستئناف بعد إعادة القضية للمرة الثانية لتمسك الجزائية بحكمها.

وأكدت المصادر أن محكمة الاستئناف أرفقت عددا من الملاحظات السابقة، ومنها أن الحكم الصادر القاضي بالسجن لمدة 45 يوما في غير محله؛ لكونه من أهل الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، كما أن بن فروة لم يذكر الممثل ناصر القصبي باسمه في خطبته.

وأشارت الاستئناف إلى أن الجزاء الصادر بحق الداعية في غير محله؛ لكون القصبي، بحسب المحكمة «ممّن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه»، كالقضاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصالحين والتشبّه بالنساء، بحسب عكاظ.

وكانت المحكمة الجزائية قد قضت بإدانة المدعى عليه «سعيد بن فروة» بتلفّظه وسبّه والتشهير بالمدعي ناصر القصبي، بإطلاق كلمة «كافر» و«ديوث»، وسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم وطلبت عرض الصلح.