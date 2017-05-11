تطور جديد من قضية صلح «القصبي» والداعية «بن فروة» - صحيفة صدى الالكترونية

تطور جديد من قضية صلح «القصبي» والداعية «بن فروة»
تمسك الفنان «ناصر القصبي» بحقه في قضية التشهير والسب، رافضا عرضا للصلح بشأن قضيته المرفوعة ضد الداعية «سعيد بن فروة»، مطالبا بإيقاع العقوبة اللازمة عليه.
وكشفت مصادر عن رفض القصبي عرض الصلح في المحكمة الجزائية التابعة لأحد رفيدة بناءا على طلب محكمة الاستئناف بعد إعادة القضية للمرة الثانية لتمسك الجزائية بحكمها.
وأكدت المصادر أن محكمة الاستئناف أرفقت عددا من الملاحظات السابقة، ومنها أن الحكم الصادر القاضي بالسجن لمدة 45 يوما في غير محله؛ لكونه من أهل الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، كما أن بن فروة لم يذكر الممثل ناصر القصبي باسمه في خطبته.
وأشارت الاستئناف إلى أن الجزاء الصادر بحق الداعية في غير محله؛ لكون القصبي، بحسب المحكمة «ممّن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه»، كالقضاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصالحين والتشبّه بالنساء، بحسب عكاظ.
وكانت المحكمة الجزائية قد قضت بإدانة المدعى عليه «سعيد بن فروة» بتلفّظه وسبّه والتشهير بالمدعي ناصر القصبي، بإطلاق كلمة «كافر» و«ديوث»، وسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم وطلبت عرض الصلح.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10177 ] نشر منذ 1 ساعة
الى الان والقضيه في المحاكم !!!!!!!!!!!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4110 ] نشر منذ 1 ساعة
ديوث وكافر هذي الصراحه قويه ماينسكت عليها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10177 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض الخطباء يتلفض بكلمات بذيئه بحق الاخرين وهذا لا يجوز اخلاقيا و لا دينيا
كم كلمة قالت لصاحبها دعني
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14227 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا
الواقع[ عدد التعليقات: 4150 ] نشر منذ 1 ساعة
العدل مطلوب في النهاية
الابهاوي[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههخخهههههههخخخخهه
اعرف ولد عمره ١٨ سنه تهم بسرقة هايلكس موديل ٨٠ قديمه
وتنازل صاحب السياره في ابها
حكموا عليه بسجن سنه ونص و١٥٠ جلده
qlq[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 59 دقيقة
لكل من يتطاول ع افراد المجتمع
مواطن او مقيم
يجب ان يحاسب
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4030 ] نشر منذ 31 دقيقة
جعلك ما ترضى يالقصبي الين تقوم الساعه
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذا الشخص يتطاول على الناس ويخرج عن الاصول كفر القصبي وتلفض على النساء ووصفهن بأسؤ الصفات عجز عن الضهور وعرف انه لن يشتهر الا بهذاه الطريقه ……….
ابو حالد[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 13 دقيقة
مشكلتنا اننا نوزع الاقدار على كيفنا؟؟؟
حسب ماتهوى بة النفس ؟؟؟