أمير الرياض يتخذ عددا من القرارات بشأن مشاريع وخطط هامة لسكان العاصمة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي (صدى):

اتخذ أمير منطقة الرياض الأمير «فيصل بن بندر» عددا من القرارات، خلال اجتماعه باللجنة التنفيذية للنقل، منها دراسة حلول وبدائل لمعالجة أزمة الازدحام المروري بالجسر المعلق بوادي لبن.

وتضمنت القرارات خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أول من أمس، التأكيد على أهمية مشروع تطوير الضلع الشرقي والضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثاني، والتأكيد على تواصل أعمال تنفيذ مشروع قطار الرياض في أكثر من 225 موقعاً.