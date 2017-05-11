الكشف عن تفاصيل مثيرة في واقعة مصالحة زوج لزوجته المعلمة «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي (صدى):

أكدت مصادر أن الزوج الذي تداول مقطع فيديو لمحاولته مصالحة زوجته إثر خلاف وقع بينهما، بوضع مشغولات ذهبية وهدايا في غرفتها بالمدرسة التى تعمل بها، من منسوبي وزارة التعليم.

وأوضحت المصادر أن الزوج كان قد تسلل ليلا إلى مقر عمل زوجته وقام بوضع الهدايا والمشغولات الذهبية والمبالغ المالية، لافتة إلى أنه موظفا بإدارة الأمن والسلامة بإدارة تعليم منطقة الجوف، بحسب الحياة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، فد فتحت التحقيق في واقعة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل غرفة المعلمات، لزوج أحدى المعلمات وهو يصالح زوجته بطريقة تثير الجدل.

وأظهر الفيديو عبارات غرامية كتبها الزوج للزوجة على لافتة، وكتب أناشيد وقام بنثر الأموال على الأرض داخل المدرسة، مما أغضب المعلمين في المدرسة من رد فعل الزوج بعد محاولته التي قام بها لصلح زوجته بعد الخلاف الذي حدث بينهم.

من جانبها رفضت الإدارة العامة للتعليم، هذا لاتصرف بشدة، وقالت إن استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية أمر مرفوض.

