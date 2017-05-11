مدرسة بنات تزيل لوحة عن مفهوم «الرجولة» بعد غضب أولياء الأمور «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

أثارت لوحة إعلانية وضعتها إ ، استياء أولياء أمور الطالبات، بسبب ما تضمنته عن مفهوم «الرجولة» وربطه بارتداء الحجاب، معتبرين أن مثل هذه الطريقة مستفزة.

واحتوت اللوحة الإعلانية على عبارة «تعرف رجولة الرجل من عباية أهله، فمن لا يقدر على ستر أهله أمام الناس لا يقدر عليهم في بيته، حقيقة لا يمكن إنكارها في هذا الزمان».

من جانبها اعتذرت إدارة المدرسة عبر حسابها على تويتر، مؤكدة بأن اللوحة قد أزيلت، مقدمة اعتذار مديرة المدرسة ومنسوباتها للجميع.