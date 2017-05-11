 مدرسة بنات تزيل لوحة عن مفهوم «الرجولة» بعد غضب أولياء الأمور «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 11

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مدرسة بنات تزيل لوحة عن مفهوم «الرجولة» بعد غضب أولياء الأمور «صورة»

مدرسة بنات تزيل لوحة عن مفهوم «الرجولة» بعد غضب أولياء الأمور «صورة»

مدرسة بنات تزيل لوحة عن مفهوم «الرجولة» بعد غضب أولياء الأمور «صورة»
حمود العنزي (صدى):

أثارت لوحة إعلانية وضعتها إ، استياء أولياء أمور الطالبات، بسبب ما تضمنته عن مفهوم «الرجولة» وربطه بارتداء الحجاب، معتبرين أن مثل هذه الطريقة مستفزة.
واحتوت اللوحة الإعلانية على عبارة «تعرف رجولة الرجل من عباية أهله، فمن لا يقدر على ستر أهله أمام الناس لا يقدر عليهم في بيته، حقيقة لا يمكن إنكارها في هذا الزمان».
من جانبها اعتذرت إدارة المدرسة عبر حسابها على تويتر، مؤكدة بأن اللوحة قد أزيلت، مقدمة اعتذار مديرة المدرسة ومنسوباتها للجميع.


الوسوم:, ,

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *