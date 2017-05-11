بالفيديو.. السواحه يكشف عن مفاجأة سارة والمغامسي يوجه رسالة للشباب بملتقي الفرص - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المهندس «عبدالله السواحه» وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة تهدف لمساعدة المتسخدمين على معرفة أقوى مزود إنترنت موجود، كاشفا عن اعتزام الوزارة إطلاق منصة أو تطبيق مشابه لتطبيق «جوجل ماب»، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول استهلاكا وصناعة للمحتوى الرقمي، معبرا عن ثقته بأن شباب الملتقى سيساعدونه في اكتشاف الكثير من الفرص التي سيتم اقتناصها بما يتوافق مع رؤية 2030.

من جانبه وجه الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، رسالة للشباب بمناسبة انعقاد ملتقى الشباب والفرص بمركز الملك سلمان، مفادها أنه بقدر عطائهم تكون وجهتهم، لافتا إلى أن قدر المملكة أن تكون هى المؤتمنة على الحرمين الشريفين،وحقا على قيادتها وشبابها أن يحملوا هذا الإرث العظيم.

httpvs://www.youtube.com/watch?v=6ClaAzbCdSA