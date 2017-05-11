نشطاء يرصدون 5 أخطاء إملائية للتعليم في تكريم المعلمة ريم العتيبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة على حساب وزارة التعليم على «تويتر» عن زيارة وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد بزيارة المعلمة ريم العتيبي بمنزلها لتكريمها نيابة عن الوزير الدكتور أحمد العيسى، متضمنة على 5 أخطاء إملائية.

واشتملت تغريدة الوزارة التى جاء فيها «نيابه عن معالى وزير التعليم، زارت وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد المعلمه ريم العتيبي بمنزلها لتكريمها”، مرفقة معها صورة لدرع التكريم الذي أهدي للمعلمة»، على 5 أخطاء هي، كلمة «نيابه»، وكلمة «المعلمه» بالهاء وليس بالتاء المربوطة، وكلمة «معالى» بالألف المقصورة بدلاً من الياء، كما احتوى درع التكريم أيضاً على خطأين هما «وزاره» بالهاء بدلاً من التاء المربوطة، إضافة إلى اسم وزير التعليم حيث كتب «العيسي» بالياء في آخره بدلاً من الألف المقصورة.

