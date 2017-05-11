وزير التجارة يكشف عن الجهة التى أعدت رؤية المملكة 2030 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي (صدى):

أوضح الدكتور «ماجد القصبي» وزير التجارة والاستثمار، حقيقة مشاركة شركة «ماكنزي» العالمية في وضع خطط ورؤية المملكة 2030، كاشفا من قام بإعدادها.

وأكد القصبي أن مجلس الشؤون الاقتصادية هو الذي أعد رؤية 2030، مشيرا إلى أنه استعان بخبرات استشاريين عالميين، نافيا صحة ما تردد عن أن شركة «ماكنزي» العالمية قد شركت في وضع الخطط والرؤية، لافتا إلى أن شهادته تلك سيسأل عنها أمام الله.

وأشار خلال مشاركته في ملتقى الشباب والفرص الذي أقيم أمس بمركز الملك سلمان للشباب، أن الاستشاريين وضعوا الإطار العام فقط للرؤية، غير أنهم لم يشاركوا في كتابتها، موضحا أن من الطبيعي أن نستعين بتجارب الدول لنبدأ من حيث انتهي الآخرون.