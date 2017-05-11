شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف هندسية وإدارية بالجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 10 مايو 2017م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف والمؤهلات وفق مايلي:

1_ مدير الصيانة المركزية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

2_ مراقب مستندات مالية: شهادة الدبلوم في تخصصات: «الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية»، أو أي من التخصصات الأخرى ذات الصلة.

3_ تنفيذي المنتج: درجة البكالوريوس في واحدة من التخصصات التالية: «الهندسة، والتسويق، وإدارة الأعمال».

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل شروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:

https://career012.successfactors.eu/career??company=tasnee&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=HSyRr4UY7cZAZ3SQtW6m%2bSOK2qM%3d