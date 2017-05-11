البنك الأهلي التجاري يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الأهلي التجاري، عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بفروع البنك في محافظة جدة، مشيرا إلى أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 10 مايو 2017م.

وأوضح البنك أن الوظائف الشاغرة على مسمي:

1_ مساعد مدير الموارد البشرية «للجنسين»: برنامج تدريبي لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: «محاسبة- المالية- هندسة صناعية- إدارة أعمال- تكنولوجيا المعلومات- المخاطر».

2- مدير التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: «المحاسبة، إدارة الأعمال»، أو ما شابه ذلك.

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل وشروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:

https://learning.alahli.com/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisHomePG&akRegionApplicationId=821&OAPB=IRC_BRAND&transactionid=827128907&language_code=AR&p_home_url=/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=AR&OASF=IRC_VIS_HOME_PAGE&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&rfctx=gj-qoWCITvFiTL9O-n5l4E4zjzILFcuPshXwWQhtkEg&oas=ilyGRZr0xcVkiUdCgngwLw..