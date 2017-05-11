 مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 11

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن 11 وظيفة صحية شاغرة، لحملة درجة الماجستير والبكالوريوس، للعمل بمقر المدينة الطبية بالعاصمة الرياض، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 10 مايو 2017م، وحتى تاريخ 9/ 7/ 2017م.
وأوضحت المدينة أن الوظائف الشاغرة مسمي:
1_ أخصائي الأشعة/ قسم الأشعة « 5 وظائف» : درجة البكالوريوس في العلوم الإشعاعية.
2_ أخصائي الأشعة/ قسم أمراض القلب «4 وظائف» : درجة البكالوريوس في العلوم الإشعاعية.
3_ أخصائي الأشعة/ مستشفى الأمومة والأطفال : درجة البكالوريوس في العلوم الإشعاعية.
4_ مدرب تمريض: درجة الماجستير في التمريض.
للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل وشروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:
http://careers.ksmc.med.sa/ar/job-search-results/


الوسوم:, , , , ,

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *