إدارة ميناء الجبيل التجاري تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة ميناء الجبيل التجاري عن وظائف شاغرة على بند «الأجور/ المستخدمين»، داعية الراغبين لممن تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات العامة والخاصة لمراجعة إدارة الشؤون الإدارية، مصطحبين معهم صور وأصول ومسوغات التقديم.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف الشاغرة والتخصصات والشروط كالتالي:

1_ مالية: درجة البكالوريوس في المحاسبة، وخبرة مناسبة في مجال الأعمال المحاسبية مع إلمام بالمحاسبة الحكومية والتجارية.

2_ موارد بشرية أو مالي: دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية في «الموارد البشرية، أو المحاسبة»، وخبرة مناسبة في مجال الأعمال المالية والموارد البشرية من إعداد المسيرات والمزايا المالية للموظفين.

3_ عامل أمن: شهادة الثانوية العامة، وخبرة مناسبة في مجال الأمن والسلامة والإطفاء.

4_ مراسل: شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى، والقابلية والاستعداد للقيام بالأعمال الموكلة كاستلام وتسليم وتوزيع المعاملات داخل وخارج الميناء.

وأشارت الإدارة إلى أن المتطلبات العامة لجميع الوظائف هي:

1_ القدرة على استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بشكل متقدم.

2_ ألا يكون ممن يتقاضى معاشًا تقاعديًّا سواء من مؤسسة التقاعد أو التأمينات.

3_ صور من مسوغات التقديم مع الأصل للمطابقة «الهوية الوطنية، الشهادات، الخبرات، الدورات، السيرة الذاتية بالعربي، برنت التأمينات الاجتماعية».

ودعت الإدارة الراغبين ممن تتوفر لديهم الشروط والمتطلبات «العامة/ الخاصة» مراجعة إدارة الشؤون الإدارية بميناء الجبيل التجاري، مصطحبين معهم صور وأصول مسوغات التقديم، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 1438/8/14هـ وحتى الاثنين 1438/8/19هـ «صباحًا».

كما أعلنت الإدارة عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على بند «التشغيل»، بمواطنين سعوديين عن طريق المفاضلة حسب المؤهلات والخبرات والدورات التدريبية والمقابلات الشخصية.

وأبرزت أن ذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1_ مستشار عمليات: شهادة «ربان أعالي البحار/ إدارة الموانئ/ اللوجستيات/ النقل البحري»، أو شهادة جامعية مماثلة في المجال البحري، وخبرة مناسبة في الإدارة والتنظيم وتشغيل الموانئ والشحن والتفريغ والعمليات البحرية.

2_ مستشار قانوني: شهادة جامعية في الدراسات والنظم القانونية تشتمل على دراسة القانون البحري من هيئة علمية المعتمدة، وخبرة مناسبة في مجال البحث القانوني وأخصها إبداء الرأي في المنازعات البحرية والعقود الإدارية وشؤون الموظفين وإعداد المذكرات والمنافسات والتحقيق في الحوادث البحرية والإدارية، والإلمام بالاتفاقات البحرية الدولية والقانون البحري وقواعد وتعليمات الموانئ البحرية، والإلمام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

3_ مستشار مالي: شهادة جامعية في المحاسبة من هيئة علمية معتمدة، وخبرة مناسبة في المجال المحاسبي والمالي مع ممارسة المحاسبة الحكومية والتجارية وإعداد المذكرات.

المتطلبات العامة لجميع الوظائف:

1_ القدرة على استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بشكل متقدم.

2_ إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

3_ ألا يكون ممن يتقاضى معاشًا تقاعديًّا سواء من مؤسسة التقاعد أو التأمينات.

4_ صور من مسوغات التقديم مع الأصل للمطابقة الهوية الوطنية، الشهادات، الخبرات، الدورات، السيرة الذاتية بالعربي، برنت التأمينات الاجتماعية، معادلة الشهادة في حال كان الحصول عليها من خارج المملكة.

ودعت الإدارة الراغبين ممن تتوفر لديهم الشروط والمتطلبات «العامة/ الخاصة» مراجعة إدارة الشؤون الإدارية بميناء الجبيل التجاري، مصطحبين معهم صور وأصول مسوغات التقديم، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 1438/8/18هـ وحتى الخميس 1438/8/22هـ «صباحًا».