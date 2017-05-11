الغرف التجارية تشارك دعم وترويج الاستثمار التركية ملتقي الطاقة الشمسية الأسبوع القادم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور «مصطفى كوكصو» كبير المستشارين بوكالة دعم وترويج الاستثمار التركية، أن ملتقى الطاقة الشمسية والصناعة المزمع انعقاده بمدينة قونية في الفترة من 16 وحتى 19 مايو القادم بالتعاون مع الغرف التجارية بالمملكة، سيكون فرصة مناسبة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا وفي ولاية قونية تحديدًا، لافتا إلى أن عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا يتجاوز 700 شركة بإجمالي استثمارات تتخطى 6 مليارات دولار أميركي.

وأوضح «كوكصو» بعد ترحيبه برجال الأعمال والصناعيين السعوديين المهتمين بالاستثمار في الطاقة الشمسية والصناعة، أن المتلقي يأتي في إطار المتلقيات والمؤتمرات التي تقيمها وكالة دعم وترويح الاستثمار في مجالات مختلفة بهدف جذب المستثمرين ورجال الأعمال من المملكة وتسهيل لقائهم بنظرائهم الأتراك وبحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ويهدف الملتقى لتعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ويتمحور حول استكشاف الفرص المتاحة، وسبل تطوير التعاون الثنائي؛ نظرًا لما تذخر به المنطقة من قدرات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى خاصية الجذب التي يتميز بها الإقليم كوجهة جيدة للاستثمار في الطاقة الشمسية والصناعة.

وتقدم تركيا للسعوديين عدة مزايا للاستثمار، تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الضرائب ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين إلى جانب تخصيص الأراضي.