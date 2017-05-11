مصادر ترجح: نهائي كأس الملك 18 مايو على ملعب الجوهرة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه (صدى):

أشارت مصادر بأن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سوف يكون في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة ، يوم الخميس 18 مايو الجاري بدلا من الجمعة 19 من نفس الشهر، مؤكدة بأنه لا نيّة في إقامة النهائي بالعاصمة الرياض.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت بأن النهائي سيكون في الرياض وذلك بسبب إنعقاد القمة السعودية الأمريكية في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يوم الجمعة الـ26 من شهر مايو الجاري.

ويلتقي في الدور نصف النهائي يوم الجمعة 12 من مايو القادم كلا من الأهلي والفيصلي بملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، فيما يلتقي الهلال مع التعاون السبت 13 من مايو الجاري بملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.