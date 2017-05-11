إعادة فتح الطرق المتضررة من السيول بمحافظة الداير بني مالك - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قال رئيس بلدية محافظة الداير بني مالك المهندس «غصاب بن نايف العتيبي» إن البلدية سخرت كامل معداتها وعملت على فتح طرق القرى المتضررة جراء بعض الانهيارات الصخرية وانجراف الأتربة والأحجار بالأودية والجبال بسبب الأمطار والسيول التى شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى العمل على شفط مستنقعات المياه المتجمعة بالشوارع.

وأوضح أن أعمال فتح الطرق استمرت يوم أمس حتى ساعات الصباح الأولى ، فيما تم توجيه فرق التشغيل والصيانة بالعمل على مدار الساعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيل الطرق ليتمكن سكان القرى والهجر والأحياء داخل المحافظة وخارجها من الوصول لمنازلهم ومقار أعمالهم وتأدية الطلاب اختباراتهم، لافتا إلى أن الفرق الميدانية مستمرة في متابعة أعمالها .

