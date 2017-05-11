فولكس فاجن أريتون جديدة مٌحملة بتقنيات لتلاشي الحوادث - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ستكون فولكس فاجن أريتون واحدة من أكثر السيارات تقدّمًا في العالم.

بما أنّ السلامة هي أولويّة للسائقين، فالأريتون تأتي محمّلة بعديد من التقنيات لتلاشي الحوادث ويتضمن ذلك أنظمة تساعدك في الحالات الطارئة تمهيدًا للقيادة الذاتية بالكامل، وقد كشفت فولكس فاجن عن بعض التفاصيل حول الميزة الجديدة التي طوّرتها، وحسب ما علمنا فالسيدان الفاخرة بإمكانها الابتعاد عن حارات الطريق والركن بسلامة بجانب الطريق إذا ما أصبح السائق عاجزًا عن القيادة لأيّ سبب كان.

إنّ هذا النظام قد تم تصميمه ببراعة مذهلة، حيث أنّ بإمكانه مساعدة السائقين بدون التسبب في حادث أو إعاقة السائق إذا ما كان قادرًا على القيادة، حيث أنّ طريقة عمله تكون كالتالي: تراقب الأريتون باستمرار الدواسات وعجلة القيادة وإذا ما لم يتم لمسهم لوقت طويل يقوم النظام أوتوماتيكيًّا باستخدام المكابح بشكل خفيف لجذب انتباه السائق، وإذا لم يتلقى أي استجابة سيبدأ نظام مساعد الطواريء بتولّي زمام الأمور..

بمجرّد حدوث ذلك، ستبدأ الأريتون تدريجيًّا بالانتقال من الحارة مع تشغيل تنبيه لذلك، وباستخدام مستشعرات الركن تبدأ بتخفيض سرعتها حتى تتوقف تمامًا على جانب الطريق، ومن ثمّ تبدأ السيارة بالاتصال بخدمات الطواريء لطلب المساعدة.

هذا ومن المقرر أن تصل فولكس فاجن أريتون 2018 إلى الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري لتنزل على الساحة لمجابهة بي إم دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه وأودي 5 سبورت باك.